نائب يكشف عن سيناريوهين يتعلقان بحرائق الحقول والمزارع في المحافظات

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عدة سيناريوهات تتعلق بحالات حرق المزارع والحقول الزراعية، اولها يتحدث عن عملية استهداف وضرب للزراعة المحلية"، مبينا ان "السيناريو الاخر يتحدث عن مشاكل عشائرية على تلك الاراضي او تماس كهربائي او اهمال بسقوط اعقاب سكائر وغيرها من الاسباب العامة".واضاف البديري، ان "الحكومة لم نشاهد منها اي اجراء سريع او فاعل لكشف ملابسات مايحصل امام الرأي العام باستثناء ما نسمع به عبر وسائل الاعلام من اجراءات حكومية وتشكيل لجان تحقيق"، لافتا الى ان "الموضوع خطير جدا وبحاجة الى وقفة جادة وسريعة وكشف الجهات المتورطة بها ان كانت تستهدف الزراعة المحلية وتعويض المتضررين".

وكانت وزارة الزراعة أعلنت، الاثنين 20 ايار 2019، ان ماتم حرقه من مخلفات الحقول في بعض المحافظات قضية علمية وليست تخريبة.

