مجلس النواب ينهي مناقشة مشروعي قانونين ويرفع جلسته الى يوم غد

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد بعد الانتهاء مناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠، ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨".



وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ20 برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

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