واضافت انه "رغم المناشدات العديدة من قبل الأهالي ونوابها، إلا أن العبوات الناسفة تنفجر يوميا على الأبرياء في المدينة"
وأوضحت "يوم أمس الاثنين شهد انفجار عبوة ناسفة راح ضحيتها أربعة شهداء وجرحى اثنين آخرين"، مشيرة الى أن "منطقة تلعفر مهملة من قبل رئيس الوزراء والحكومة المحلية في نينوى".
ودعت النائبة عن نينوى، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "التدخل مباشرة وإيقاف نزيف الابرياء في المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة عن نينوى: العبوات الناسفة تتفجر يوميا على الابرياء في تلعفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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