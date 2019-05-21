نائبة عن نينوى: العبوات الناسفة تتفجر يوميا على الابرياء في تلعفر

وقالت النائبة ليليان محمد علي في مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته الخليج 365، إن "تضحيات مدينة تلعفر بلغت الفين شهيد".

واضافت انه "رغم المناشدات العديدة من قبل الأهالي ونوابها، إلا أن العبوات الناسفة تنفجر يوميا على الأبرياء في المدينة"



وأوضحت "يوم أمس الاثنين شهد انفجار عبوة ناسفة راح ضحيتها أربعة شهداء وجرحى اثنين آخرين"، مشيرة الى أن "منطقة تلعفر مهملة من قبل رئيس الوزراء والحكومة المحلية في نينوى".

ودعت النائبة عن نينوى، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "التدخل مباشرة وإيقاف نزيف الابرياء في المدينة".