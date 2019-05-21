وأشار، إلى أن "وجود المساءلة والعدالة انتقالي ضمن مفهوم العدالة الانتقالية بموجب الدستور وليس أبدياً، وأن المساءلة والعدالة في العراق تحولت إلى وسيلة لمحاربة الناس في أرزاقهم"، داعياً إلى "إلغاء الهيئة وتحويلها إلى ملف قضائي".
وتابع، أن عناصر "الحشد الشعبي قدموا دماء وتضحيات في سبيل الخلاص من عدو إرهابي يستهدف الإنسان لكونه إنساناً، لكن لا يعني مقابل هذه التضحيات إضعاف المؤسسة العسكرية العراقية وخلق جيوش رديفة"، معتبراً أن "الكثير من قرارات الحشد الشعبي لا تخضع لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة".
ومضى الملا إلى القول إن "160 ألف عنصر في الحشد الشعبي لهم حق أن يكونوا جزءاً من مؤسسة الدولة المدنية"، داعياً إلى "استيعاب هؤلاء العناصر في مؤسسة الجيش والشرطة".
كانت هذه تفاصيل خبر الملا: لو كان القرار بيدي لألغيت هيئتي الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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