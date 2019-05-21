البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة حسن الكعبي".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015، والقراءة الاولى لمشروع قانون نقابة التمريض، ومناقشة معالجة ازمة السكن.



كما من المقرر أن تشهد الجلسة، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968، وتقرير لجنة حقوق الانسان بخصوص احداث النجف.