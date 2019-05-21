نواب عن الحكمة: متشائمون ممايجري بالمنافذ الحدودية وعلى رئيسها الاستقالة

وقال النائب عن الحكمة محمود ملا طلال في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بحضور نواب الكتلة، وحضرته الخليج 365، "متشائمون جدا مما يجري حاليا بالمنافذ الحدودية من دخول المخدرات بكميات كبيرة دون اي رادع شديد لهذه الظاهرة"، مشيرا الى "عدم وجود ضمائر حية لمراقبة الحدود".



واضاف ملا طلال "نطالب عادل عبد المهدي بالتدخل شخصيا لضبط المنافذ، وعلى رئيس هيئة المنافذ تقديم استقالته بحال عدم مقدرته من ضبط الحدود وتحديد مايدخل سواء من مواد مسمومة كالمخدرات ومواد اخرى من خضروات ومنتجات اجنبية تهدم المنتج المحلي".

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