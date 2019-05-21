نائب: عدم استثناء وزارتين من نقل الصلاحيات للمحافظات مخالفة قانونية





واضاف ان "هذه الفقرة لم تطبق وهي مخالفة قانونية صريحة ادت الى خلق فوضى كبيرة في قطاعات مهمة"، مشيرا الى ان "هنالك ارباك وعشوائية وتضارب بالقرارات". وقال خلاط في مؤتمر صحافي عقده اليوم، بمبنى البرلمان وحضره الخليج 365، انه " في دولة المؤسسات ينبغي احترام القوانين وتطبق بالشكل الذي يخدم المواطن"، مبينا انه "سبق ان صوت البرلمان في عام ٢٠١٨ على تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وهو القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ وفي الفقرة ١٢ منه تم استبعاد وزارتي التربية والصحة من نقل الصلاحيات للمحافظات".واضاف ان "هذه الفقرة لم تطبق وهي مخالفة قانونية صريحة ادت الى خلق فوضى كبيرة في قطاعات مهمة"، مشيرا الى ان "هنالك ارباك وعشوائية وتضارب بالقرارات". وتابع "قدمنا مطالعة لرئيس الوزراء بضرورة الالتفات للقانون والتقيد بما تم تشريعه بالدورة السابقة واستثناء الوزارتين واعادة الامر الى نصابه الطبيعي".



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