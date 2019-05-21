نائبة: الربط السككي مع الكويت أمر مثير للسخرية

وأضافت، أن "كلفة تطوير شبكة السكك وتوسعتها في العراق تكلف أكثر من ٦٠ مليار دولار وقد يستغرق إنجازها مدة لا تقل عن خمس سنوات بحسب آراء الخبراء، فهل هناك مسؤول عراقي يرى ضرورة أن نباشر بهذا العمل المكلف إكراماً لدولة كسرت ظهرنا بالتعويضات التعسفية وحاربت العراقيين بأرزاقهم وتعاملت معنا بانتهازية في قضايا خور عبدالله وميناء مبارك وترسيم الحدود؟".
وتابعت، أن "الربط السككي مع الكويت لن يتم إنجازه ليس فقط بسبب ارتفاع كلفته وعدم استفادة العراق منه، وإنما لكون الموضوع برمته مثيراً للسخرية، إذ لا توجد دولة تقدم مثل هكذا خدمة عظيمة لإنعاش اقتصاد جارة ألحقت الضرر بها وبشعبها".
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