الاتحاد الاسيوي يطالب ذوب آهن بتحديد ملعبه لمواجهة النصر

وكان من المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، اليوم الثلاثاء، لكن الاتحاد الاسيوي قرر تأجيل المباراة ونقلها من ملعب كربلاء الدولي، بسبب الاوضاع في المنطقة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، فإن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، طلب من نادي ذوب اهن الايراني تحديد ملعب جديد محايد لمباراته امام النصر السعودي على ان تجري يوم 26 او 27 او 28 من شهر حزيران الجاري.



يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاث مواسم.

واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.