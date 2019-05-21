الاتحاد الاسيوي يطالب ذوب آهن بتحديد ملعبه لمواجهة النصر

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2019-05-21 | 02:17
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طالب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، نادي ذوب آهن الايراني بتحديد ملعبه لمواجهة النصر السعودي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، فإن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، طلب من نادي ذوب اهن الايراني تحديد ملعب جديد محايد لمباراته امام النصر السعودي على ان تجري يوم 26 او 27 او 28 من شهر حزيران الجاري.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاث مواسم.
واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.
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