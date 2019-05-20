انقاذ امراة رمت نفسها من اعلى جسر ببغداد بدافع الانتحار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نداء ورد من احد السيطرات الى مفرزة الغواصين المرابطة اسفل جسر الائمة من جهة الكاظمية بوجود فتاة تبلغ من العمر ٢٥ عام قامت برمي نفسها من اعلى الجسر المذكور بدافع الانتحار".
واضافت انه "تم انقاذها وسحبها خارج النهر حيث تبين انها فاقدة للوعي"، مشيرة الى انه "تم اجراء الاسعافات الاولية لها ونقلها الى مستشفى الكاظمية".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
واضافت انه "تم انقاذها وسحبها خارج النهر حيث تبين انها فاقدة للوعي"، مشيرة الى انه "تم اجراء الاسعافات الاولية لها ونقلها الى مستشفى الكاظمية".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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