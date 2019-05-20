اعتقال شخص قام برمي رمانة دخانية في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اخبارا وردت بوجود رمانة دخانية في منطقة الابلة ضمن محافظة البصرة وبعد وصول خبراء المتفجرات تبين قيام شخص برمي رمانة يدوية دخانية في الشارع".
واضاف انه "تم القبض على الشخص وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ اجراءات اصولية".
واضاف انه "تم القبض على الشخص وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ اجراءات اصولية".
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