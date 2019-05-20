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اعتقال شخص قام برمي رمانة دخانية في البصرة

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اخبارا وردت بوجود رمانة دخانية في منطقة الابلة ضمن محافظة البصرة وبعد وصول خبراء المتفجرات تبين قيام شخص برمي رمانة يدوية دخانية في الشارع".

واضاف انه "تم القبض على الشخص وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ اجراءات اصولية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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