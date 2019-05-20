حرائق في مزرعة للحنطة بالشرقاط وفي ادغال بجلولاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع بمساحة ١٠٠٠ دونم من محصول الحنطة في قضاء الشرقاط شمال صلالاح الدين"، مبينا انه "تم انقاذ ٨٠٠ دونم".

واضاف ان "فرق الإطفاء التابعة لمركز الدفاع المدني بجلولاء تكافح حادث حريق في ادغال حشائش قرب مقر اللواء ٧٤ الجيش العراقي"، مشيرا الى انها "منعت النيران من الوصول لمقر اللواء".



وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.