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اجرام بغداد تعلن القبض على عصابة سرقة الهواتف النقالة

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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "حضرت الى مكتب مكافحة اجرام الحبيبية امرآة مدعية بتعرضها الى حادث سرقة جهاز هاتفها بالاكراه"، مبينة انه "على الفور من تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة تم القاء القبض على العصابة المكونة من ثلاث متهمين".

واضافت "بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة عن قيامهم بالتجوال بعجلتهم من نوع (كيا اجرة) وعند صعود المشتكية اعلاه قاموا بسرقة هاتفها بالاكراه واعترفوا عن قيامهم بعدة عمليات مماثلة ضمن القاطع"، مشيرة الى ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص وتم ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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