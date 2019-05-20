وأضاف، أن "الفاعل السياسي الايراني كان له بصمات كبيرة في تأسيس تحالف البناء"، معتبراً أنه "إذا قلنا إن جلوس المالكي والخنجر سوية كان بإرادة عراقية خالصة فهذا يعني أننا نضحك على أنفسنا وعلى الناس، لأن الكل اليوم يعلم أن الجنرال قاسم سليماني له حضور مؤثر في عملية تشكيل".
وفي سياق منفصل، قال الملا إن عناصر "الحشد الشعبي قدموا دماء وتضحيات في سبيل الخلاص من عدو إرهابي يستهدف الإنسان لكونه إنساناً، لكن لا يعني مقابل هذه التضحيات إضعاف المؤسسة العسكرية العراقية وخلق جيوش رديفة"، معتبراً أن "الكثير من قرارات الحشد الشعبي لا تخضع لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة".
وتابع الملا قائلاً إن "160 ألف عنصر في الحشد الشعبي لهم حق أن يكونوا جزءاً من مؤسسة الدولة المدنية"، داعياً إلى "استيعاب هؤلاء العناصر في مؤسسة الجيش والشرطة".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالإصلاح يتحدث عن جلوس المالكي والخنجر 'سوية': لم يكن بإرادة عراقية خالصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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