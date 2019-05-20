رئيس الجمهورية يؤكد للسفير التركي حاجة المنطقة للحوارات البناءة لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاتح يلدز".

وشدد صالح خلال اللقاء، على "ضرورة توسيع التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجارين"، مشيراً إلى ان "المنطقة بحاجة الى تفعيل الحوارات البناءة بين جميع الاطراف وصولاً الى حلول جذرية تساعد على تثبيت الاستقرار الامني والسياسي فيها".



من جانبه، جدد السفير التركي دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات امام تطوير العلاقات بين البلدين.