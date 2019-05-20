وشدد صالح خلال اللقاء، على "ضرورة توسيع التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجارين"، مشيراً إلى ان "المنطقة بحاجة الى تفعيل الحوارات البناءة بين جميع الاطراف وصولاً الى حلول جذرية تساعد على تثبيت الاستقرار الامني والسياسي فيها".
من جانبه، جدد السفير التركي دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات امام تطوير العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يؤكد للسفير التركي حاجة المنطقة للحوارات البناءة لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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