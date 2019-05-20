العقابي: ردود الفعل الحكومية تجاه استهداف الاقتصاد الوطني خجولة

وقال العقابي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، وحضرته الخليج 365، ان "الاقتصاد الوطني العراقي تعرض خلال الأشهر القليلة الماضية إلى استهداف إرهابي ممنهج يسعى لتقويض أسس النهوض والتقدم والاخلال بالأمن الغذائي بواسطة سلسلة من الجرائم المعتمدة بدءا باستهداف الثروة السمكية وحادثة تسمم آلاف الأطنان منها بعد تنامي معدل الإنتاج الوطني واتساع رقعة مزارع الأسماك، وكذلك الأضرار المقصود بالمنتجات الغذائية وحقول الدواجن وإغراق السوق بالبيض المستورد بعد أن وصل إنتاج البيض المحلي إلى معدلات غير مسبوقة".واضاف "تلك المحاولات برزت واتضحت بشكل جلي في حرق آلاف الهكتارات من حقول الحنطة والشعير في محاولة واضحة لاستهداف الأمن الغذائي الذي يشكل ركيزة من ركائز الأمن الوطني خاصة مع ارتفاع معدلات تسويق محصولي الحنطة والشعير لهذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية والاكتفاء الذاتي منهما والتخطيط لتصدير الفائض"، معتبرا ان "ردود الفعل الحكومية خجولة جدا وإجراءات لا ترتقي لحجم الجريمة المنظمة التي تقف خلفها جهات أو دول يضرها تعافي العراق ووقوفه على قديمه".ودعا الحكومة إلى "التقصي عن حقيقة هذه الجرائم والجهات التي تقف خلفها عبر لجان فنية متخصصة تبتعد عن التدخلات السياسية وتنحاز للعراق فقط ، وأن تعلن نتائج التحقيقات بصورة سريعة وشفافة وشجاعة مع تكثيف التدابير الوقائية التي تمنع تكرار مثل هذه الجرائم الكبيرة والخطيرة، مطالبا "الرأي العام الوطني بمساندة الحملات الاعلامية والجهود الرقابية الرامية لكشف هذه المخططات الخطيرة وتسليط الضوء على مثل هذه الجرائم وفضح حيتان الفساد والعمالة الذين يتجارون بمعاناة العراقيين ومستقبلهم".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.

