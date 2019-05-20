نائب: طبول الحرب في الخليج العربي تهدد الموانئ وفي مقدمتها العراقية

ودعا "وزارة التجارة والتخطيط الى ضرورة الاسراع عن البدائل المتاحة"، مناشدا "هيئة المنافذ الحدودية باتخاذ الاجراءات الاحتياطية لضمان تدفق البضائع المستوردة والمصدرة".
وشدد فنجان على ضرورة "ابداء التسهيلات واختزال الاجراءات الروتينية في التعامل الاقتصادي الخارجي"، مشيرا الى ان "دول المنطقة تدبرت امورها منذ الان واتخذت اجراءات استباقية تحسبا لاي طارئ وحددت مساراتها البديلة".
وطالب فنجان بـ"ايجاد بدائل لنقل بضائعنا بالتنسيق مع دول الجوار"، لافتا الى ان "على الجهات المعنية دراسة الاحتمالات التي تحملها الضروف الطارئة".
واكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الاحد، انه ليس مع تأجيج الحرب بين ايران وامريكا، ومع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الايراني الامريكي، فيما حذر من نهاية العراق.
وحذر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، من محاولات اشعال فتنة الحرب، داعيا لابعاد شبحها عن العراق.
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