نائب: طبول الحرب في الخليج العربي تهدد الموانئ وفي مقدمتها العراقية

وقال فنجان في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، ان "هذه الايام تتعالى طبول الحرب في الخليج العربي وترتفع وتيرتها في السواحل، فقد احتشدت الاساطيل، وانتشرت السفن الحربية حتى وصل مضيف باب المندب وهرمز"، مبينا ان "الحرب ان وقعت لن تهلف وراءها سوى الرماد وتهدد امن الموانئ وفي مقدمتها الموانئ العراقية".ودعا "وزارة التجارة والتخطيط الى ضرورة الاسراع عن البدائل المتاحة"، مناشدا "هيئة المنافذ الحدودية باتخاذ الاجراءات الاحتياطية لضمان تدفق البضائع المستوردة والمصدرة".

وشدد فنجان على ضرورة "ابداء التسهيلات واختزال الاجراءات الروتينية في التعامل الاقتصادي الخارجي"، مشيرا الى ان "دول المنطقة تدبرت امورها منذ الان واتخذت اجراءات استباقية تحسبا لاي طارئ وحددت مساراتها البديلة".

وطالب فنجان بـ"ايجاد بدائل لنقل بضائعنا بالتنسيق مع دول الجوار"، لافتا الى ان "على الجهات المعنية دراسة الاحتمالات التي تحملها الضروف الطارئة".



واكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الاحد، انه ليس مع تأجيج الحرب بين ايران وامريكا، ومع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الايراني الامريكي، فيما حذر من نهاية العراق.

وحذر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، من محاولات اشعال فتنة الحرب، داعيا لابعاد شبحها عن العراق.