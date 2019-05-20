نائب: خلافات القوى السنية ستعقد حسم مرشحي الدفاع والتربية

وقال ديار برواري في حديث لـ الخليج 365، ان "الحوارات حول حسم الحقائب الوزارية الاربعة المتبقية اخذت وقتا طويلا ووصلت في البعض منها الى مراحل متقدمة وخاصة وزارة الداخلية"، مبينا ان "وزارة العدل هي من استحقاق الكرد وحسمها سيكون بالتزامن مع حسم الكابينة الحكومية للاقليم".واضاف برواري، ان "المشكلة والمعضلة الاكبر اليوم ترتبط بوزارتي الدفاع والتربية التي هي من استحقاق المكون السني"، لافتا الى ان "الخلافات الاخيرة داخل القوى السياسية للمكون السني في تطور وقد القت بظلالها على الاسماء المرشحة للحقيبتين ما انعكس سلبا على تقديم الوزارات الاخرى ايضا".

وكان النائب عن تحالف البناء قصي عباس الشبكي اكد، الثلاثاء 30 نيسان 2019، ان السير الذاتية للمرشحين موجودة كاملة على طاولة رئيس الوزراء بانتظار اختيار من يراه مناسبا وارساله للبرلمان للتصويت عليه.

