بالوثيقة.. مقترح صادقون لتعديل قانون التقاعد الموحد

وقال النائب عن صادقون حسن سالم في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، "نقدم مقترح لتعديل قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014".

وأوضح أن من بين فقرات مقترح القانون "تعديل فقرة موظفي القطاع المختلط الى منتسبي القطاع المختلط والعمال".



وعن الجنبة المالية اشار سالم الى أن هناك "صندوق الضمان الاجتماعي ومقداره 650 مليار دينار عراقي من غير الاملاك والعقارات، وبالتالي من الممكن دمج صندوق الضمان مع التقاعد العامة".