وأشار إلى أن "الفترة السابقة شهدت استهدافاً مقصوداً للثروة الحيوانية والسمكية بعد أن أعلن العراق وصوله إلى حالة الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الحيوانية والأسماك خصوصاً"، مبيناً أن "ذلك الاستهداف نتج عنه خسائر بالملايين إضافة لما أصاب هذه الثروة من تدمير".
وتابع، أن "المتآمرين في الخارج والداخل لم يكتفوا بذلك بل قاموا أيضاً وبعد قرب وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير بحرق المزارع والحقول لتضاف خسائر جديدة أخرى للاقتصاد وللمزارع والفلاح وتدمير الآف وأكثر من الدونمات الزراعية".
ودعا رئيس لجنة الزراعة النيابية الحكومة إلى "القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبها والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمنع هذه المؤمرات من الاستمرار باستهداف الاقتصاد العراقي ورزق شعبه".
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة النيابية: جهات خارجية وداخلية لا تريد للبلد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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