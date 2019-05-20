الأعرجي: اسرائيل وبعض دول المنطقة تدفع باتجاه الحرب

واشار الاعرجي الى أن "بعض دول المنطقة - وخاصةً إسرائيل - تدفع لحصولها في محاولةٍ منهم لإضعاف دور الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة في المنطقة"، مضيفا "لم يكن للعراق - للأسف الشديد - موقف رسمي واضح رغم أنه أكبر المتضررين من نيران الحرب وتبعاتها وعلى كافة الأصعدة".
وعزا الاعرجي سبب عدم وجود هذا الموقف، الى "تفاوت مواقف الأحزاب والكتل السياسيّة"، مشددا أنّ "على الجميع رفض هذه الحرب والوقوف مع الحكومة من أجل تكوين موقفٍ رسميٍّ رافضٍ للحرب، وتخويلها للعب الدور الكافي لتفادي وقوعها".
وأوضح أن "لدينا من المُشتركات مع الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة ونقاط الإلتقاء، أكثر مما لدينا من الخلاف، كما إن على الجميع ألا ينسى موقفها مع العراق في محنته بالحرب على داعش".
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