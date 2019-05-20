بالوثيقة.. الخزعلي يكسب دعوى ضد البولاني

وتضمنت الوثيقة ان "الحكمة حكمت على المدان جواد البولاني بدفع غرامة مالية مقدارها مليون دينار الى قيس الخزعلي". وبحسب الوثيقة فأنه "في حال عدم الدفع فيتم حبسه حبسا بسيطا لمدة اربعة اشهر". كما تقرر ايضا "منح الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".





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