طالباني: حكومة المالكي كانت اكثر انصافاً للنساء

وقالت الطالباني في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "قرار كركوك وشأنها ووضعها بيد اهلها وليس بيدي او يد احد، ويجب الجلوس مع الاهالي للتفكير في آلية معينة"، منوهة الى "وجود تدخلات اقليمية في شؤون المحافظة".وأضافت الطالباني، "حال المحافظة بعد فرض القانون ليس جيدا ومحافظ كركوك سيء جدا وانصحة بتقديم استقالته، كوني ساعمل على اقالته، لأن عمله مليء بالاخطاء"، داعية اياه الى أن "يكون نائبا في البرلمان بدلا من محافظ لكركوك باعتباره رشح وفاز في الانتخابات الأخيرة".

وبشأن عمل المرأة، أشارت طالباني الى أن "حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي كانت اكثر انصافا للنساء"، لافتة الى أن "العراق بحاجة لتعديل دستوري بشأن المرأة لمنحها تمكين اكثر".