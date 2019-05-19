الاعلان عن خمسة مرشحين لرئاسة إقليم كردستان يتقدمهم نجيرفان

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أسامة مهدي: أعلنت رئاسة اقليم كردستان العراق الشمالي اليوم عن اسماء خمس شخصيات ترشحت لمنصب رئيس الاقليم يتقدمهم رئيس الوزراء نجيرفان بارزاني وهو الاوفر حظا لحد الان لتولي المنصب.

وأعلنت هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان خلال اجتماع لها في اربيل الاحد عن ترشيح خمس شخصيات انفسهم لمنصب رئيس الاقليم الشاغر منذ تنحي رئيسه السابق مسعود بارزاني عن الرئاسة في الاول من نوفمبر عام 2017 اثر فشل هدفه من استفتاء انفصال الاقليم عن العراق الذي اجري في 25 سبتمبر من العام نفسه.

واوضحت الرئاسة في بيان اطلعت على نصه ""الخليج 365""، أنه وبعد الإعلان هذا عن أسماء المرشحين ستبدأ مهلة الاعتراضات وإعلان نتائجها خلال 4 أيام ومن ثم سيكون على البرلمان انتخاب رئيس الإقليم خلال 3 أيام.

واشارت الى انه سيتم انتخاب رئيس الإقليم بالتصويت العلني في برلمان كردستان وسيكون على المرشح الفائز الحصول على أصوات 56 نائباً ليصبح رئيساً للإقليم.

المرشحون الخمسة

وكشفت هيئة رئاسة الاقليم عن ان المرشحين الحمسة للمنصب هم: نجيرفان بارزاني وهو الأوفر حظاً لتولي المنصب واوميد عبد السلام قادر ومحمد حمه صالح عمر والمحامي المستقل ريبوار عزيز مصطفى وهيوا عبد الله خدر.

وحددت يومين لتقديم الطعون يتم بعدها تحديد موعد لجلسة برلمانية للتصويت على انتخاب احد المرشحين للمنصب.

ورغم اشارة مصادر كردية في وقت سابق الى تقديم الأكاديمي والشاعر الكردي المعروف بعدائه للقوميات العربية والتركمانية فرهاد بيربال بالترشح أيضا الا ان اسمه لم يذكر بين المرشحين حيث يعتقد ان ترشحه قد رفض نظرا لصدور حكم بسجنه ستة اشهر وتغريمه 5 الاف دولار لترجمته كتابا ممنوعا، وهو معروف بتصريحاته ضد الاحزاب الاسلامية في الاقليم، مما سبب له الكثير من القضايا في المحاكم.

وتشير مصادر كردية الى ان حظوظ نجيرفان بارزاني هي الاعلى بين بقية المرشحين لرئاسة الاقليم، حيث انه يحظى بدعم 91 عضوا في برلمان الاقليم الذي يضم 111 نائبا بعد ان كانت رئاسة البرلمان قد أعلنت في 12 من الشهر الحالي عن فتح باب الترشيح رسميا للمنصب.

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وينص قانون تفعيل رئاسة الاقليم الذي وافق عليه برلمان الاقليم على انه يجب للمرشح لمنصب رئيس الاقليم ان لا يقل عمره عن 40 عاما وأن يكون من مواطني وسكنة اقليم كردستان العراق ويكون متمتعا بجميع حقوقه السياسية والمدنية.

ومن المنتظر ان يتم انتخاب رئيس الاقليم الاسبوع المقبل وبعد ادائه لليمين القانونية في البرلمان ستقوم الكتلة الاكبر وهي للحزب الديمقراطي الكردستاني بتقديم مرشحها لرئيس الحكومة وتسليم اسمه بعد ذلك لرئيس الاقليم الذي يقوم بدوره رسميا بتكليف مرشح رئيس الحكومة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما ومن ثم يتم منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان وتقوم التشكيلة الحكومية بأداء اليمين القانونية.

آليات انتخاب رئيس الاقليم

ويتم انتخاب رئيس الإقليم بتصويت علني وبأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان خلال ثلاثة أيام من يوم إصدار القرار القطعي بشأن الطعون وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتم إعادة عملية التصويت لتنحصر المنافسة بين المرشَحَين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات ومن يحرز أي منهما على الأكثرية في المرة الثانية يصبح رئيس الإقليم، وإذا كان هناك مرشح واحد فقط للمنصب سيتم إجراء التصويت العلني ويصبح رئيسا للإقليم إذا حصل على أغلبية الأصوات في البرلمان.

وسيتمتع الرئيس بالصلاحيات والواجبات الواردة في قانون رئاسة إقليم كردستان العراق لحين المصادقة على دستور الاقليم الدائم وهي تمثيل مواطني كردستان العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتحدث بإسمهم وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

وبعد انتخاب رئيس الإقليم يقدم الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الفائز في الانتخابات البرلمانية للاقليم التي جرت في 30 سبتمبر الماضي اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وهو رئيس جهاز أمن الاقليم حاليا إلى رئاسة البرلمان ليقوم رئيس الإقليم بعد ذلك بتكليفه بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

وكان الحزب الديمقراطي قد اعلن مؤخرا عن ترشيح رئيس الحكومة نجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم ومسرور بارزاني رئيس جهاز الامن الوطني لرئاسة حكومة الاقليم.

يشار الى ان نجيرفان بارزاني هو ابن ادريس الاخ الراحل لمسعود بارزاني اما مسرور فهو نجل مسعود ويتولى حاليا رئاسة جهاز الامن والمخابرات في الاقليم.

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية في الاقليم قد أظهرت حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً وحركة التغيير على 12 مقعداً وحراك الجيل الجديد على 8 مقاعد والجماعة الإسلامية على 7 مقاعد وقائمة نحو الإصلاح على 5 مقاعد وتحالف العصر (سردم) على مقعد واحد وقائمة آزادي على مقعد واحد، اضافة الى مقاعد كوتا الاقليات وهي خمسة للمسيحيين ومثلها للتركمان.. من مجموع مقاعد برلمان الاقليم البالغة 111 مقعدا.