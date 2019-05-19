وزير الشباب يوضح سبب عدم اصطحاب الاطفال الاربعة لريال مدريد

2019-05-19 | 17:27
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وانتشرت اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير الى ان وزير الشباب والرياضة تنصل عن اصطحاب الاطفال معه في زيارته للنادي الاسباني.
وقال رياض في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "زيارتي ليس لها علاقة بدعوة ريال مدريد للاطفال الاربعة، فهم تلقوا دعوة خاصة من المؤسسة المجتمعية للنادي".
واوضح أن "الاطفال الاربعة سيتوجهون الى ريال مدريد في منتصف شهر حزيران المقبل، بدعوة من المؤسسة المجتمعية وسيتواجودن في مدريد بعد انهاء مستلزمات دخولهم الى اسبانيا".
واضاف أن "زيارتي الى الفريق الاسباني، اليوم تأتي بدعوة رسمية من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، حيث سيكون هناك اجتماع خاص معه يوم غد الاثنين".
ووصل رياض، اليوم الاحد، الى العاصمة الاسبانية مدريد، تلبية لدعوة رسمية من قبل النادي الاسباني.
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