وفد من ادارة النادي الكتلوني سيتواجد في العاصمة بغداد، خلال الفترة القليلة المقبلة من اجل وضع اللمسات الاولى على افتتاح الاكاديمية في العاصمة بغداد.
ادارة نادي الاسباني ستكمل مع السفارة العراقية والاسبانية، اجراءات الدخول الى الاراضي العراقية من اجل زيارة العراق والاطلاع على الاماكن المرشحة لانشاء الاكاديمية.
وكما جرى مع وفد ريال مدريد، فإنه من المؤمل ان يستقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفد النادي الكتلوني، وبالاضافة الى عبد المهدي، فان وزير الشباب والرياضة احمد رياض سيكون باستقبال الوفد ايضاً.
ادارة نادي الاسباني ستكمل مع السفارة العراقية والاسبانية، اجراءات الدخول الى الاراضي العراقية من اجل زيارة العراق والاطلاع على الاماكن المرشحة لانشاء الاكاديمية.
وكما جرى مع وفد ريال مدريد، فإنه من المؤمل ان يستقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفد النادي الكتلوني، وبالاضافة الى عبد المهدي، فان وزير الشباب والرياضة احمد رياض سيكون باستقبال الوفد ايضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً.. اكاديمية برشلونة في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.