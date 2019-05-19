قريباً.. اكاديمية برشلونة في بغداد

وفد من ادارة النادي الكتلوني سيتواجد في العاصمة بغداد، خلال الفترة القليلة المقبلة من اجل وضع اللمسات الاولى على افتتاح الاكاديمية في العاصمة بغداد.

ادارة نادي الاسباني ستكمل مع السفارة العراقية والاسبانية، اجراءات الدخول الى الاراضي العراقية من اجل زيارة العراق والاطلاع على الاماكن المرشحة لانشاء الاكاديمية.

