البحرية الأمريكية: دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تسيير دوريات أمنية مشددة





وأضاف الأسطول الخامس، في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن دول المنظمة "زادت بشكل خاص التنسيق بينها دعما للتعاون الإقليمي على الصعيد العسكري البحري والعمليات الأمنية البحرية في الخليج العربي". وقال الأسطول الأمريكي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات المسلحة للولايات المتحدة والمنتشر في البحرين: "بدأت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تسيير دوريات أمنية مشددة في المياه الإقليمية بالمنطقة منذ يوم 18 مايو".وأضاف الأسطول الخامس، في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن دول المنظمة "زادت بشكل خاص التنسيق بينها دعما للتعاون الإقليمي على الصعيد العسكري البحري والعمليات الأمنية البحرية في الخليج العربي".

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