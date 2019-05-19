محافظ بغداد يوقع مذكرة مع شركة صينية بشأن القطار المعلق

وذكر مكتب الجزائري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "محافظ بغداد استقبل في مكتبه اليوم، مدير شركة هالس والوفد المرافق له وبحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة, وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مشتركة للمشاركة بتنفيذ مشروع القطار المعلق ".وجدد الجزائري خلال حفل توقيع المذكرة، "التزام حكومته المحلية بتذليل كافة المعوقات والمشاكل التي تقف امام تنفيذ هذا المشروع الحيوي والستراتيجي".

وشدد محافظ بغداد، على "اهمية القطار المعلق كونه سيحقق قفزة نوعية في مجال النقل داخل العاصمة ويساعد على تسهيل حركة المواطنين داخل العاصمة".

وأشار الى ان "الفريق الفني للمحافظة متواصل في اجتماعاته مع الجهات الحكومية الاخرى المتمثلة بوزارتي النقل والتخطيط وامانة بغداد من اجل تسريع المباشرة بالمشروع ورفع المعرقلات التي تواجهه والاسراع بتنفيذه".



واكد الجزائري ان "المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات الممكنة لجميع الشركات الاسثمارية"، مشدداً على "أهمية التواصل المستمر لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والاستفادة من حجم التطور الذي وصلت اليه شركاتهم في هذا المجال".