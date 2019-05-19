2019-05-19 | 16:39
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وتابع: "أثق في العودة أقوى بالموسم القادم، لا استطيع أن أعد أحدًا بأننا سنفوز بالبطولات، ولن ألتفت إلى أي أعذار عن هذا الموسم المخيب للآمال، علينا أن نحصل على الراحة الكافية قبل العودة من جديد للتحضير للموسم الجديد".
وأضاف: "ما مر به هؤلاء اللاعبين لا يغير من حقيقة ما حققوه على مدار السنوات الماضية، ولكن كل ما أريد قوله للجماهير هو أننا سنعود أفضل مما كنا وجاهزين للمنافسة بجميع الألقاب".
وواصل تصريحاته: "لن نقوم بتغييرات كبيرة في الفريق بالموسم القادم، لكن علينا أن ندرس موقفنا بعناية شديدة ونحدد احتياجاتنا الضرورية حتى نعود أقوى".
وأتم: "كل ما يهمني هنا في ريال مدريد، هو المشروع الذي يعمل عليه النادي والثقة التي تضعها الإدارة في قدراتي واعتقد أن الفريق يضم بين صفوفه مواهب رائعة وكل ما علينا هو تطويرهم لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا".
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان عن موسم ريال مدريد: لن ننساه وسنتعلم منه في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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