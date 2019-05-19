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زيدان عن موسم ريال مدريد: لن ننساه وسنتعلم منه في المستقبل

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2019-05-19 | 16:39

زيدان عن موسم ريال مدريد: لن ننساه وسنتعلم منه في المستقبل

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علق المدير الفني لنادي ، زين الدين زيدان، على الموسم السيء الذي مر به الفريق بعد الخسارة أمام ريال بيتيس في آخر مباريات بطولة .
وقال المدرب الفرنسي في تصريحات بمؤتمره الصحفي، "اعتقد أن انتهاء الموسم بالنسبة لنا أمر جيد، ولكننا علينا ألا ننساه وعليه أن يبقى حاضرًا في أذهاننا بالمستقبل للتعلم منه".

وتابع: "أثق في العودة أقوى بالموسم القادم، لا استطيع أن أعد أحدًا بأننا سنفوز بالبطولات، ولن ألتفت إلى أي أعذار عن هذا الموسم المخيب للآمال، علينا أن نحصل على الراحة الكافية قبل العودة من جديد للتحضير للموسم الجديد".


وأضاف: "ما مر به هؤلاء اللاعبين لا يغير من حقيقة ما حققوه على مدار السنوات الماضية، ولكن كل ما أريد قوله للجماهير هو أننا سنعود أفضل مما كنا وجاهزين للمنافسة بجميع الألقاب".

وواصل تصريحاته: "لن نقوم بتغييرات كبيرة في الفريق بالموسم القادم، لكن علينا أن ندرس موقفنا بعناية شديدة ونحدد احتياجاتنا الضرورية حتى نعود أقوى".

وأتم: "كل ما يهمني هنا في ريال مدريد، هو المشروع الذي يعمل عليه النادي والثقة التي تضعها الإدارة في قدراتي واعتقد أن الفريق يضم بين صفوفه مواهب رائعة وكل ما علينا هو تطويرهم لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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