2019-05-19 | 16:34
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انهت إدارة نادي الميناء الرياضي المتعلقات المالية المترتبة بذمتها جراء التعاقدات من قبل الادارة السابقة .
و أضاف أن "إدارة النادي بذلت جهدا كبيرا في أبعاد الميناء عن خطر العقوبات التي تهدده بسبب الشكاوى القانونية للمحترفين الأجانب".
و أشار بلص الى "حسم كافة المتعلقات مع أصحاب الشكاوى في الإتحاد الدولي الفيفا"، مبيناً أن "الأزمة المالية التي شهدها النادي أثرت بشكل كبير على مجمل النشاطات فيه ".
و شهدت عملية توقيع محاضر الاستلام خضور الكابتن محمود نصار وكيل أعمال اللاعب أحمد ياسر و الكابتن هشام غزية وبإشراف أحمد خلف ممثلا عن المدير العام لشركة موانئ العراق .
وكانت إدارة نادي الميناء قد اوفت بالتزاماتها المالية مع كل اللاعبين والمدربين الذين لهم مستحقات جراء التعاقدات للأدارات السابقة في النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الميناء ينهي مشاكله المالية المتعلقة والمبرمة من قبل الإدارة السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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