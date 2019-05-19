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الميناء ينهي مشاكله المالية المتعلقة والمبرمة من قبل الإدارة السابقة

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2019-05-19 | 16:34

الميناء ينهي مشاكله المالية المتعلقة والمبرمة من قبل الإدارة السابقة

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انهت إدارة نادي الميناء الرياضي المتعلقات المالية المترتبة بذمتها جراء التعاقدات من قبل الادارة السابقة .
وقال عضو الهيئة الإدارية والناطق الرسمي لنادي الميناء، طاهر بلص في بيان للنادي، ان "الإدارة دفعت مستحقات العقود الخاصة باللاعب المصري أحمد ياسر و مدرب اللياقة التونسي هشام غزية"، مبيناً أن "الاجراءات تمت بإشراف المسؤولين في الشركة العامة للموانئ من مبدأ الشفافية و المصداقية في إنجاز ملف الديون".

و أضاف أن "إدارة النادي بذلت جهدا كبيرا في أبعاد الميناء عن خطر العقوبات التي تهدده بسبب الشكاوى القانونية للمحترفين الأجانب".

و أشار بلص الى "حسم كافة المتعلقات مع أصحاب الشكاوى في الإتحاد الدولي الفيفا"، مبيناً أن "الأزمة المالية التي شهدها النادي أثرت بشكل كبير على مجمل النشاطات فيه ".

و شهدت عملية توقيع محاضر الاستلام خضور الكابتن محمود نصار وكيل أعمال اللاعب أحمد ياسر و الكابتن هشام غزية وبإشراف أحمد خلف ممثلا عن المدير العام لشركة موانئ العراق .


وكانت إدارة نادي الميناء قد اوفت بالتزاماتها المالية مع كل اللاعبين والمدربين الذين لهم مستحقات جراء التعاقدات للأدارات السابقة في النادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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