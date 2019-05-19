2019-05-19 | 16:20
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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا عن شكل تميمة المسابقة الأكبر في القارة المقامة في مصر صيف العام الحالي.
ونشر فضل مدير البطولة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه شكل التميمة الفرعونية، معلقًا: "البطولة دي مش بطولة كرة قدم فقط دي بطولة لمصر في مشاركة جميع أبنائها شكرًا تامر مرتضى aroma designs and solutions لعمل تميمة (TUT) بلا مقابل كذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية، مصر غنية بأبنائها وانتظروا حكاية التميمة في أول أيّام العيد".
يذكر أن منتخب مصر جاء على رأس المجموعة الأولى، بجوار أوغندا والكونغو وزيمبابوي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الاعلان عن تميمة كأس أمم إفريقيا مصر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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