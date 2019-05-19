رسمياً.. الاعلان عن تميمة كأس أمم إفريقيا مصر 2019

وتستضيف مصر البطولة في الفترة بين 21 حزيران ولغاية 19 تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

ونشر فضل مدير البطولة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه شكل التميمة الفرعونية، معلقًا: "البطولة دي مش بطولة كرة قدم فقط دي بطولة لمصر في مشاركة جميع أبنائها شكرًا تامر مرتضى aroma designs and solutions لعمل تميمة (TUT) بلا مقابل كذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية، مصر غنية بأبنائها وانتظروا حكاية التميمة في أول أيّام العيد".



يذكر أن منتخب مصر جاء على رأس المجموعة الأولى، بجوار أوغندا والكونغو وزيمبابوي.