الحلبوسي يؤكد ضرورة دعم الاستقرار في المنطقة بعيداً عن التصادم

وقال المكتب العلامي للحلبوسي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية جوي هود"، لافتا الى ان "الحلبوسي بحث خلال اللقاء التطورات السياسية في المنطقة".واضاف المكتب، أن "الحلبوسي اشار إلى ضرورة دعم الاستقرار فيها بعيدا عن التصادم، وبما ينعكسُ على استقرار العراق أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا".

ونقل المكتب عن الحلبوسي دعوته الى "تمتين العلاقات بين بغداد وواشنطن اقتصاديًّا، والمساهمة في إعمار وتنمية المُدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وإعادة النازحين، وتشجيع الشركات الاستثمارية للعمل في مجالات الطاقة والتصنيع والبنى التحتية ومشاريع الإسكان".



من جهته أبدى القائم بالأعمال الأميركي استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات.