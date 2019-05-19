الحلبوسي يؤكد ضرورة دعم الاستقرار في المنطقة بعيداً عن التصادم

واضاف المكتب، أن "الحلبوسي اشار إلى ضرورة دعم الاستقرار فيها بعيدا عن التصادم، وبما ينعكسُ على استقرار العراق أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا".
ونقل المكتب عن الحلبوسي دعوته الى "تمتين العلاقات بين بغداد وواشنطن اقتصاديًّا، والمساهمة في إعمار وتنمية المُدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وإعادة النازحين، وتشجيع الشركات الاستثمارية للعمل في مجالات الطاقة والتصنيع والبنى التحتية ومشاريع الإسكان".
من جهته أبدى القائم بالأعمال الأميركي استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات.
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