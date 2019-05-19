افاد مصدر مطلع، الاحد، بانعقاد اجتماع لرؤساء الكيانات السياسية في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعاً عقد، عصر اليوم، لرؤساء الكيانات السياسية في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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