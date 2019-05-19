الحشد يعلن تفاصيل استهداف حافلة لنقل المنتسبين في ديالى

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "حافلة لنقل المنتسبين في اللواء 20 بالحشد من البصرة إلى ديالى / قاطع خانقين شرق المحافظة تعرضت لتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، ما ادى الى استشهاد 7 مقاتلين وإصابة 26 آخرين".

واضافت أن "الحادث الإجرامي وقع على طريق بلدروز أثناء التحاق المقاتلين لأداء الواجب"، مبينة ان "أهالي بلدروز والدفاع المدني سارعوا إلى إنقاذ الجرحى ونقلهم إلى مستشفى بعقوبة العام".

وأعربت الهيئة، عن "تعازيها الخالصة لذوي الشهداء وتتمنى السلامة والشفاء للجرحى الأبطال"، مشددة على أن "هذه العملية الغادرة والجبانة لن تثني الحشد عن مواصلة جهوده بتأمين المحافظة وتطهيرها من خلايا داعش".