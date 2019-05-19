التقاعد تعلن موافقة وزير المالية على دفع رواتب المتقاعدين شهرياً

اعلنت هيئة التقاعد العامة، الاحد، موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من شهرين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير المالية وافق اليوم على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من كل شهرين".

واضافت الهيئة، ان "هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من بداية الشهر السادس بعد أن أكملت الهيئة كافة المتطلبات الخاصة بذلك".