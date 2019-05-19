تفجير يستهدف حافلة سياحية قرب الإهرامات في مصر

ونقلت "سكاي نيوز" عن شهود عيان، ان "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، أثناء مرور حافلة قرب المتحف المصري الجديد قرب الإهرامات في منطقة الجيزة المصرية".

من جانبه، أشارت "رويترز" إلى إصابة 12 شخصاً على الأقل معظمهم من السياح الأجانب في انفجار الجيزة.