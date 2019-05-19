ترامب يعفو عن عسكريين مدانين بجرائم حرب في العراق

وبين هؤلاء العسكريين الذين سيجري العفو عنهم ضابط العمليات الخاصة في وحدة "نافي سيلز"، إدوارد غالاغر، الذي من المقرر أن يمثل أمام القضاء في الأسابيع القليلة المقبلة بتهمة قتل مدنيين عزل وذبح أسير بسكين في العراق.
وتضم هذه القائمة، حسب الصحيفة، أيضا العنصر السابق في شركة "بلاكووتر" العسكرية الخاصة، نيكولاس سلاتين، الذي أدانته محكمة أمريكية في ديسمبر الماضي بالتورط في قتل 14 مدنيا في بغداد في سبتمبر عام 2007، بالإضافة إلى الضابط ماثيو غولستين المتهم بقتل مدنيين في أفغانستان، وعسكريين متهمين ببالتمثيل بجثث مسلحين قتلى من حركة "طالبان".
وكان ترامب قد عفا في وقت سابق من الشهر الجاري عن الضابط السابق في الجيش الأمريكي مايكل بيهينا المدان بقتل عراقي في عام 2008
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