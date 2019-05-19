الاستخبارات العسكرية تضبط اسلحة ووثائق مهمة في مكحول

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارزها "في الفرقة 14 وبالتعاون مع لواء 91 من داهمت مضافتين في منطقة البو جليب بجزيرة مكحول وتضبط بداخلها 5 أحزمة ناسفة و 10 عبوات ناسفة مختلفة و 4 موبايلات كلا كسي ورام و 3 سيم كارد".

وأوضحت أنها "ضبطت أيضا وثائق مهمة تضم أسماء الدواعش وعوائلهم وهواتفهم بعضها دولي والأخر محلي، كما ضمت الوثائق أسماء المسؤولين الإداريين لبعض القواطع التي يتحرك فيها الدواعش"، مشيرا الى "التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها".

وأوضحت أن "العملية تمت بناءاً على معلومات استخبارية دقيقة".

