غالبيتها تضم نساء.. تفكيك 80 عصابة وشبكة اجرامية منذ مطلع العام الجاري

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله انه "منذ مطلع العام الجاري، نجحت قوات الأمن من تفكيك أكثر من 80 عصابة وشبكة إجرامية منها نحو 55 عصابة تضم في صفوفها نساء يضطلعن بأدوار مختلفة"، مبينا ان "ذلك جاء نتيجة للحروب وما خلّفته من أزمات في المجتمع العراقي".واضاف ان "السرقة والسطو المسلح والاحتيال والاتجار بالبشر هي أبرز أعمال العصابات التي تحتاج إلى نساء في صفوفها، بهدف تسهيل مهام عدة خلال تنفيذ الجريمة"، مشيرا الى ان "العصابات التي تضم نساء تكون أكثر حرفية وقدرة على المناورة في جرائمها، وتتطلب جهوداً مضاعفة من قوات الأمن للإيقاع بها".

وتابع ان "بعض العصابات تضم نساء أكثر من الرجال"، موضحا ان "أعمار النساء في العصابات المنظمة بشكل عام لا تزيد عن 50 عاماً، وغالبيتهن تتراوح بين 20 و35 عاماً".



واكد ان "دور اغلب النساء في هذه العصابات هو استدراج الضحايا لكمائن مختلفة أو دخول المنازل والتهيئة لاقتحامها لبقية أفراد العصابة، أو النصب والاحتيال، أو الابتزاز".

واعلنت وزارة الداخلية خلال الايام الخمسة الماضية، عن تفكيك ثلاث عصابات في البصرة وبغداد تضمّ نساء بين صفوفها.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة، فإنّ العصابة الأولى تضم سبعة أشخاص من بينهم خمس نساء، تتولى الاتجار بالبشر. وتستخدم السلطات العراقية "الاتجار بالبشر" تعبيراً عن جرائم عدة تشمل الخطف بهدف سرقة الأعضاء أو الخطف بهدف الابتزاز، إضافة إلى إجبار نساء على ممارسة الدعارة.

كما أعلنت الداخلية عن اعتقال عصابة أخرى وصفتها بالخطيرة تروج المخدرات، وترتكب جرائم خطف، وتضم نساء من جنوب شرق بغداد.

ومؤخراً، اعتقلت عصابة أخرى متخصصة بتزوير العملات والنصب والاحتيال في البصرة، وتضم نساء.