اجرام بغداد: القبض على منتحل صفة رائد في الداخلية

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية".

وأوضحت أنه "تم ضبط بحوزته هويات عسكرية مزورة مع بدلة عسكرية وبرتبة رائد"، مشيرة الى أن "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص وتم ايقافه وفق احكام المادة (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه".

