اجرام بغداد: القبض على منتحل صفة رائد في الداخلية

وأوضحت أنه "تم ضبط بحوزته هويات عسكرية مزورة مع بدلة عسكرية وبرتبة رائد"، مشيرة الى أن "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص وتم ايقافه وفق احكام المادة (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه".
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