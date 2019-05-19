قائممقام المناذرة ينفي تبني داعش حرق المحاصيل الزرعية في النجف

ونفى رفيش "ما تناقلته بعض الوسائل الأعلامية ما نشر على مواقعها الإخبارية بأن داعش هو من يتبنى حرق المحاصيل الزراعية في النجف الأشرف"، داعيا "المزارعين عند حرق الارض وتهيئتها للزراعة الى تبليغ فرق الدفاع المدني لتلافي وقوع الأضرار في الاراضي الزراعية المجاورة لها".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا تضمن ان تنظيم "داعش" قام باحراق اراض زراعية في المناذرة التابعة لمحافظة النجف.
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