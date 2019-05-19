الدفاع المدني تعلن حصيلة احتراق الحنطة والشعير خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوزنسخة منه، إن "١٣٦ دونما احترقت، فيما تم انقاذ ٣٣٤ آخر من قبل الدفاع المدني خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية "، مبينة أن "حريقا اندلع داخل ارض زراعية لمحصول الشعير بمساحة ١٠ دونم وانقاذ ٨٠ دونم في قضاء الدور، فيما اندلع آخر في ارض زراعية لمحصول الحنطة بمساحة ١ دونم وانقاذ ١٩ دونم قضاء العلم في صلاح الدين".وأضافت المديرية، أن "حريق داخل ارض زراعية لمحصول الحنطة بمساحة ٥ دونم وانقاذ ١٩٥ دونم قضاء داقوق، وآخر داخل ارض زراعية لمحصول الحنطة بمساحة ١٥ دونم وانقاذ ١٥ دونم قضاء الحويجة، عنم حريق داخل ارض زراعية لمحصول الحنطة بمساحة ٥ دونم وانقاذ ٢٥ دونم قضاء المناذرة، وانلع حريقا آخر داخل ارض زراعية لمحصول الحنطة بمساحة ١٠٠ دونم قضاء الرياض في الحويجة".

يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة لسبايكر بخسائر مادية كبيرة.