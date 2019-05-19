واوضح الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان سايلوات محافظة ذي قار سجلت ما يقارب الـ125الف طن لمحصول الحنطة والشعير قابلاً للزيادة والشركة العامة لإنتاج الحبوب تعمل وفق الخطة التي رسمتها اللجنة الزراعية العليا.
وبين الدخيلي ان سايلو الناصرية استقبل اكثر من 56 الف طن من المحصول بينما الرفاعي بلغت النسبة الى ما يقارب الـ48 الف طن ويأتي بعدها سايلو الدهيمي بنسبة 18 الف والاصلاح 2700 طن كونه افتتح مؤخراً بهدف توسعة ملف التسويق .
واضاف نائب محافظ ذي قار ان المحاصيل المستلمة من قبل الفلاحين تخضع لعملية الفحص الكامل والتأكد من جودته وفق المواصفات التي تعمل بها وزارة التجارة .
وبين الدخيلي ان سايلو الناصرية استقبل اكثر من 56 الف طن من المحصول بينما الرفاعي بلغت النسبة الى ما يقارب الـ48 الف طن ويأتي بعدها سايلو الدهيمي بنسبة 18 الف والاصلاح 2700 طن كونه افتتح مؤخراً بهدف توسعة ملف التسويق .
واضاف نائب محافظ ذي قار ان المحاصيل المستلمة من قبل الفلاحين تخضع لعملية الفحص الكامل والتأكد من جودته وفق المواصفات التي تعمل بها وزارة التجارة .
كانت هذه تفاصيل خبر ذي قار: وصول نسب التسويق لمحصول الحنطة الى 125 الف طن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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