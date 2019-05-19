ذي قار: وصول نسب التسويق لمحصول الحنطة الى 125 الف طن

واوضح الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان سايلوات محافظة ذي قار سجلت ما يقارب الـ125الف طن لمحصول الحنطة والشعير قابلاً للزيادة والشركة العامة لإنتاج الحبوب تعمل وفق الخطة التي رسمتها اللجنة الزراعية العليا.وبين الدخيلي ان سايلو الناصرية استقبل اكثر من 56 الف طن من المحصول بينما الرفاعي بلغت النسبة الى ما يقارب الـ48 الف طن ويأتي بعدها سايلو الدهيمي بنسبة 18 الف والاصلاح 2700 طن كونه افتتح مؤخراً بهدف توسعة ملف التسويق .

واضاف نائب محافظ ذي قار ان المحاصيل المستلمة من قبل الفلاحين تخضع لعملية الفحص الكامل والتأكد من جودته وفق المواصفات التي تعمل بها وزارة التجارة .

