وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم إعادة 192نازحاً من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار".



وتابع جهاكير، أن "كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار استقبل العائدين بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة الأنبار والقوات الأمنية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية "، مشيرا الى أن "برنامج العودة الطوعية الخاص بالوزارة مستمر الى ان يعود اخر نازح وغلق اخر مخيم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة تعلن عودة 129 نازحا لمناطق سكناهم الأصلية في القائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.