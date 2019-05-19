ضبط مسافر بنغالي بحوزته فيزا مزورة في مطار بغداد الدولي

وأوضحت أنه "تمت ضبط المسافر الذي يروم السفر على متن الخطوط الجوية العربية إلى بنغلادش وبحوزته ستيك فيزا (تفعيل متعددة) مغادرة وعودة إلى العراق مزورة بعد تدقيقها وفحصها في مختبر الوثائق وتحليل البيانات بالاستناد إلى كتاب إقامة مطار بغداد الدولي".
واشار الى "إحالة المسافر والمضبوطات وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة المطار لاتحاد الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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