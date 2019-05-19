دعوة لتقليص الاستثناءات في لجنتي الطاقة والاقتصادية بمجلس الوزراء

وقالت في بيان اليوم :" كلنا أمل وثقة بأن يتخذ رئيس الوزراء أهم خطوة فيما يخص تقليص دائرة الاستثناءات في الغرف المظلمة وخصوصاً داخل لجان الطاقة والاقتصادية بمجلس الوزراء، إذ تقوم الأيادي الخفية بإخراج العقود باستثناءات للحصول على شرعية للعقد، ولدينا امثلة على هذه الاتفاقات ".



وأضافت نصيف :" نناشد رئيس الوزراء ان يصغي الى الأصوات الداعية لتضييق مساحة الفساد وأن لايستمع الى المنتفعين الذين يبرمون صفقاتهم ويقبضون عمولاتهم الضخمة في غرف الاسثناءات " ، مبينة " ان إلغاء الاستثناءات في العقود سيقطع الطريق على الفاسدين، وأفضل طريقة هي تشريع قانون العقود الحكومية، وقد عكفت لجنة النزاهة النيابية على إعداده للمضي بتقديمه كمقترح قانون يغنينا عن اتفاقات الفاسدين وراء الكواليس ويساهم في غلق أخطر باب من أبواب الفساد ".



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