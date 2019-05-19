النوارس تطير الى الامارات تحضيراً للقاء الوصل

وانهى النوارس التحضيرات في العاصمة بغداد، بعدما اجرى الفريق وحداته التدريبية بانتظام على ملعبه، حيث من المؤمل ان يصل الى دبي مساء اليوم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الزوراء بخماسية بيضاء.



يذكر ان الفريقين ودعا رسمياً منافسات دوري ابطال آسيا، حيث يحتل النوارس المركز الثالث برصيد اربع نقاط، فيما يتذيل الوصل ترتيب المجموعة الاولى برصيد اربع نقاط.