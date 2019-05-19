رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن رحيل كومباني

وشارك الدولي البلجيكي في آخر مبارياته مع فريقه الإنجليزي يوم أمس السبت، أمام واتفورد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن "كومباني قد قرر مغادرة ملعب "الاتحاد" بعد 11 سنة ، نجح خلالها في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في 4 مرات، كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، كأس الرابطة 4 مرات، ومرتين لكأس الدرع الخيرية".



ولعب قائد السيتزن خلال تلك الفترة 360 مباراة، وسجل خلالها 20 هدفًا كان آخرها في شباك ليستر سيتي في البريمييرليج ببداية الشهر الحالي.

وانتقل كومباني في عام 2008 من صفوف هامبورج إلى مانشستر سيتي، وكانت بدايته في عام 2003 ضمن صفوف نادي أندرلخت قبل الرحيل منه في عام 2006 إلى ناديه الألماني السابق.

