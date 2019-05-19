2019-05-19 | 10:55
343 مشاهدة
أعلن نادي مانشستر سيتي عن رحيل مدافعه فينسنت كومباني بعد نهاية موسم 2018/2019 من خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ينتهي عقده في حزيران المقبل.
وذكر الموقع الرسمي للنادي أن "كومباني قد قرر مغادرة ملعب "الاتحاد" بعد 11 سنة ، نجح خلالها في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في 4 مرات، كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، كأس الرابطة 4 مرات، ومرتين لكأس الدرع الخيرية".
ولعب قائد السيتزن خلال تلك الفترة 360 مباراة، وسجل خلالها 20 هدفًا كان آخرها في شباك ليستر سيتي في البريمييرليج ببداية الشهر الحالي.
وانتقل كومباني في عام 2008 من صفوف هامبورج إلى مانشستر سيتي، وكانت بدايته في عام 2003 ضمن صفوف نادي أندرلخت قبل الرحيل منه في عام 2006 إلى ناديه الألماني السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن رحيل كومباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.