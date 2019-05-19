- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وأوضح أن الحفريات جرى وضعها في متحف بمنطقة "بينكسيانغ" في مقاطعة جيانغشي الصينية، التي تعتبر "مسقط رأس" الديناصورات في البلاد، بسبب عدد من الاكتشافات التي جرت فيها.
وجرى استدعاء موظفين وخبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم لإلقاء نظرة على هذا الاكتشاف الغامض.
وبعدها، تم التأكيد على أنها حفريات بيض ديناصورات، يعود تاريخها إلى أواخر العصر الطباشيري، الذي بدأ قبل نحو 145 مليون سنة وانتهى قبل 66 مليون سنة.
وفي نيسان 2010، شوهدت حفرية بيض ديناصور مع قشر البيض في موقع بناء. وفي سبتمبر 2008، تم اكتشاف العديد من حفريات هيكل الديناصور في بينكسيانغ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. خرجوا في نزهة وعادوا ببيض عمره 145 مليون سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.