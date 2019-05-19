الصدر يصدر عدة قرارات بعد انتهاء المهلة

وكتب الحاج صالح محمد العراقي على صفحته بالفيسبوك نقلا عن الصدر ان "الاخير قرر اعطاء كاظم العيساوي عهدا بالاعتكاف لمدة عام والتبرع باموال (المول) لعوائل الشهداء وترك الاعمال التجارية، فعليه يدخل من النصف من رمضان والى اشعار اخر باختبار ان نجح به واوفى بعهده لن يعاقب، وفي حال المخالفة ينظر بأمره مجددا، مضافا الى انه تقرر منعه من الذهاب الى دول اجنبية الا لضرورات قصوى يحددها الصدر".واضاف "يجمد عن العمل ولمدة 18 شهرا حيدر الجابري، وعليه فلا يمكن التعامل معه في شتى المجالات"، مبينا انه "بعد ان كتب مؤيد الاسدي تعهدا كما أُمر وبعد ان اختار الانعزال، فعليه الالتزام بما كتب وبما قرر ولا يحق لاحد التعدي عليه فلازال مستشارا للصدر بشرط قطع علاقاته مع (المقربين القدامى)".

وتابع "تقرر التضييق على (السيد عون النبي) حتى يقطع علاقاته بالمفسدينن فان تركهم واعلن توبته واعلن ان كل ما سبق من اعمال لم يكن بامر الصدر تركناه فهو خارج عن التيار والا فستتم معاقبته فورا"، مضيفا "لنا وقفة عنه".

